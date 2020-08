Ryanair en Spaanse pilotenvakbond akkoord over loonsverlaging

Ryanair en de Spaanse pilotenvakbond SEPLA hebben een akkoord bereikt over loonsverlaging. Het salaris daalt met twintig procent en dit wordt binnen vier jaar weer hersteld.

Cabine

Meer dan tachtig procent van de piloten stemde in met het voorstel. Met de cabinevakbonden is er nog geen akkoord bereikt. “Helaas was het in Spanje onmogelijk om tot overeenstemming te komen met de cabinepersoneelvakbonden USO en SITCPLA die – uniek in Europa – de noodzakelijke kostenbesparingen blijven belemmeren en banen en toeristische verbindingen in gevaar brengen”, zegt de maatschappij in een verklaring.

Banen

Volgens de maatschappij betekent dit dat er banen verloren zullen gaan bij het cabinepersoneel: “Op elke andere EU-markt waar Ryanair actief is, hebben we met zowel piloot- als cabinepersoneelbonden kunnen onderhandelen over overeenkomsten om banen te redden, de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen als reactie op de Covid-19-crisis. Helaas betekent het feit dat USO en SITCPLA niet willen onderhandelen dat het banenverlies van het Spaanse cabinepersoneel nu waarschijnlijker is, aangezien we geen overeenkomst hebben met Spaanse vakbonden voor cabinepersoneel.”