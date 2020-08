Vistara’s A321neo voert eerste commerciële vlucht uit

De nieuwe A321neo van Vistara voert donderdag haar eerste commerciële vlucht uit tussen Delhi en Chennai. Vistara is naar eigen zeggen de enige luchtvaartmaatschappij in Zuid-Azië die full-flat stoelen aanbiedt in business class op de narrowbody jet.

Toestel

De Airbus A321neo van Vistara heeft in totaal 188 stoelen, waarvan 12 in business class, 24 in premium economy en 152 in economy. Bij alle stoelen zitten stroom- en USB-oplaadpoorten. Het toestel zal eerst een periode op binnenlandse routes vliegen, voordat het wordt ingezet op internationale routes. Sinds vorig jaar vliegt de maatschappij ook internationaal.

Ervaring

“Dit is een geweldige kans voor klanten om gedurende enige tijd te genieten van onze nieuwe cabines – ontworpen voor internationale vluchten op korte en middellange afstand – op vluchten binnen India. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten onze inspanningen om elk detail af te werken zullen waarderen voor een naadloze, comfortabele en echt wereldklasse vliegervaring”, aldus Vinod Kannan, CCO bij Vistara.