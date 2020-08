KLM-piloot schrijft kinderboek: Thirsa en het spookvliegtuig

KLM-piloot op de Boeing 777 en 787 Connie Mitchel laat haar creatieve kant zien in haar kinderboek dat deze week verschijnt: Thirsa en het spookvliegtuig. Hiervoor heeft zij een boekcontract getekend bij uitgeverij Kluitman.

Boek

Thirsa’s ouders zijn gescheiden. Nu wonen ‘oom’ Walter en zijn ­irritante zoon Theo ineens bij haar in huis. Thirsa mist haar vader en haar lieve, vergeetachtige oma, die soms denkt dat de Tweede Wereldoorlog nog niet is afgelopen. In de oorlog verloor oma haar grote liefde, waardoor ze soms nog steeds verdrietig is. Thirsa en haar twee beste vrienden – de grappige Joep en de slimme Eric – bedenken een plan om oma weer blij te maken. Onbedoeld raken de drie vrienden verzeild in een onstuimig avontuur dat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog gaat, maar ook over een magisch tekenblok, een spookvliegtuig en een stoer meisje dat piloot wil worden.

Stereotype

“Het vervoermiddel van de vier vrienden in het boek is een sportvliegtuigje. Hier kon ik natuurlijk mijn kennis van de luchtvaart goed voor gebruiken”, zegt Mitchel. Met het boek wil Mitchel onder andere aandacht schenken aan de stereotype rolverdeling van man en vrouw, die volgens haar nog steeds voor een groot deel de arbeidsmarkt overheerst.

Creatief

Connie Mitchel vliegt al 27 jaar de hele wereld over. Maar haar creatieve kant kwam nog niet tot uiting bij het vliegen. “In dit beroep zit je vast aan strak voorgeschreven procedures en checklists, maar ik heb ook een creatief deel in mij dat een uitweg zoekt. Tijdens het schrijven werd ik weer dat meisje van tien jaar met wie niemand contact kreeg als ze een boek las, alleen was ik het nu zelf die het verhaal verzon”, aldus Mitchel.