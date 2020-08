Over Beloningen en Blunders in de grote en kleine luchtvaart | Podcast #5

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

