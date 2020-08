Delta vergroot capaciteit op Schiphol

Delta heeft aangekondigd vanaf het najaar meer trans-Atlantische vluchten uit te voeren. De Amerikaanse maatschappij wil deze winter ook vaker naar Schiphol vliegen.

Winter

In het winterseizoen wil Delta weer twee dagelijkse vluchten uitvoeren tussen Atlanta en Amsterdam. Boston, Detroit, New York en Seattle moeten deze winter weer dagelijks worden aangevlogen vanaf de Amsterdamse luchthaven.

Zomer

In het zomerseizoen van 2021, dat in maart begint, moeten Atlanta en Detroit met drie dagelijkse vluchten met Amsterdam worden verbonden. Vanuit Minneapolis en New York moet Amsterdam twee keer per dag worden bediend. Dagelijks moet naar Boston, Seattle en Salt Lake City worden gevlogen en op de route van Portland naar Amsterdam moet vier keer per week gevlogen worden.

Omliggend

Ook andere Europese luchthavens zullen binnenkort meer Delta vluchten verwelkomen. Zo start de maatschappij bijvoorbeeld in oktober weer met vluchten van New York naar Brussel. Komend winterseizoen zal deze route vijf keer per week bediend worden. Vanaf het voorjaar zal dit echter een dagelijkse vlucht worden. Delta heeft vooralsnog geen plannen om haar route van Atlanta naar Düsseldorf te hervatten.

Herstel

Delta geeft aan dat de maatschappij bij het maken van het schema rekening houdt met afnemende reisrestricties en toenemende vraag. Ook houdt de maatschappij rekening met een mogelijk vaccin, dat de vraag significant zou doen toenemen.

Afstand

Tot in januari 2021 houdt Delta de middenstoelen op al haar vluchten vrij. Zo hoopt de maatschappij ervoor te kunnen zorgen dat reizigers zo veel mogelijk afstand van elkaar kunnen houden aan boord van het vliegtuig.