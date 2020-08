Tweede Spitfire met Nederlandse registratie

Nederland is een tweede Spitfire rijker. Recent kreeg de Spitfire van Jumbo-topman Frits van Eerd de Nederlandse registratie PH-FVE toegekend. Dit maakte de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht bekend via sociale media.

Restauratie

Drie jaar geleden kwam naar buiten dat Van Eerd twee originele Spitfires had aangekocht. Beide toestellen moesten nog in Groot-Brittannië gerestaureerd worden. Spitfire LF Mk. XVIe (RAF registratie TB885) heeft tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog bij het Nederlandse 322 squadron gevlogen. Na een langdurige restauratie, vloog dit toestel in augustus 2018 weer voor het eerst.

Spitfire LF Mk. XVIe TB885 tijdens de Luchtmachtdagen in juni 2019 op vliegbasis Volkel © Leonard van den Broek

Onderkomen

In juni 2019 was het toestel al te zien tijdens de Luchtmachtdagen op de vliegbasis Volkel, toen nog met de Britse registratie G-CKUE. Inmiddels heeft de Spitfire een Nederlandse civiele registratie ontvangen. Afgelopen maandag vloog het toestel naar de nieuwe thuisveld Gilze-Rijen. Daar krijgt het een onderkomen in de hangaar van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. De Spitfire van Van Eerd valt overigens onder de stichting Spitfires Flying Vintage Everyday.