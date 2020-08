Toen Transavia nog naar Twente vloog | Video

Enschede Airport Twente is al meer dan 12 jaar gesloten voor commerciële vluchten. Momenteel mogen alleen sportvliegers, enkele zakenjets en vliegtuigen die worden opgeslagen of gerecycled naar de luchthaven vliegen.

Militair

Enschede Airport werd in 1931 geopend en werd in 1932 verbonden met Amsterdam door de KLM. In de Tweede Wereldoorlog werd de luchthaven in gebruik genomen door de Duitse luchtmacht. In 1945 trok de Nederlandse luchtmacht op de luchthaven in. Vanaf Enschede werd gevlogen met onder andere de Gloster Meteor, de Lockheed T-33, de Fokker S. 14, de Hawker Hunter, de North American F-86K Sabre, de Lockheed F-104 Starfighter, de Northrop NF-5 en de F-16.

Commercieel

De laatste jaren voor de commerciële sluiting, op 1 januari 2008, waren Transavia en TUI de voornaamste gebruikers van de Twentse luchthaven. De beide maatschappijen vlogen voornamelijk met Boeing 737’s naar verschillende vakantiebestemmingen in Zuid-Europa.