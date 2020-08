Zo werd de F-16 in Nederland geïntroduceerd | Video

In 1975 werd de F-16 in Nederland geïntroduceerd als opvolger van de Lockheed F-104 Starfighter. Er was veel te doen over de komst van de nieuwe straaljager, zo vonden tegenstanders van de aankoop het toestel te duur en onnodig.

Vloot

De Nederlandse luchtmacht nam tussen 1979 en 1992 een totaal van 213 F-16’s in ontvangst. Omdat de F-16’s een oorspronkelijke levensduur hadden van twintig jaar zijn de toestellen eind jaren ’90 vernieuwd.