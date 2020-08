ANA test handenvrije WC-deur

ANA onderzoekt de mogelijkheden om handcontact met oppervlaktes bij de WC-deur in het vliegtuig te minimaliseren. Momenteel test de maatschappij een deur die met de ellebogen geopend kan worden.

Beleving

Het project wordt in samenwerking met Jamco Corporation uitgevoerd, een Japanse leverancier van vliegtuigcomponenten, meldt Simple Flying. “Hoewel het product zich nog in de testfase bevindt, is het een van de manieren waarop ANA probeert de vliegbeleving te verbeteren om passagiers van onze toewijding en inspanning met betrekking tot hygiëne te verzekeren”, aldus een woordvoerder.

Feedback

De nieuwe toiletdeur wordt in een lounge op Tokyo Haneda Airport getest door passagiers. CNN meldt dat de maatschappij feedback verzamelt van reizigers tot eind augustus. Daarna zou het op meer plekken en in de vliegtuigen geïmplementeerd moeten worden – als de feedback overwegend positief is. Op onderstaande video van NHK World News is de deur in actie te zien.

All Nippon Airways has put a toilet with the new doorknob for trial in a lounge at Tokyo's Haneda Airport and is asking passengers to try it out. pic.twitter.com/NOasz6l7ql — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 21, 2020