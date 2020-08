Bali rest van het jaar gesloten voor internationale toeristen

Bali blijft de rest van het jaar gesloten voor internationale toeristen. Eigenlijk zou op 11 september de heropening zijn voor internationaal toeristenverkeer, maar vanwege het aantal oplopende coronabesmettingen is anders besloten.

Fases

De lockdown op Bali zou oorspronkelijk in drie fases worden opgeheven. De eerste fase startte op 9 juli, toen verschillende binnenlandse instellingen weer open gingen. Fase twee vond eind juli plaats, toen het binnenlands toerisme weer werd toegestaan. Fase drie is de opening voor internationale toeristen, welke op 11 september zou starten, maar de gouverneur van Bali – Wayan Koster – heeft in het weekend bekendgemaakt dit uit te stellen tot het einde van het jaar.

Economie

De economie en de toerisme-industrie zijn hard geraakt door de impact van het coronavirus. De economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 1,14 procent en in het tweede kwartaal met 10,98 procent. 2667 medewerkers in de toerismesector hebben hun baan verloren en 73.631 werknemers zijn met onbetaald verlof.

Rectificatie

Up in the Sky publiceerde maandagochtend het bericht dat Bali op 11 september weer open zou gaan voor internationale toeristen. Deze informatie was verkeerd geïnterpreteerd en daarom is bovenstaand artikel aangepast.