KLM 747 PH-BFN ‘City of Nairobi’ naar Mojave woestijn

De KLM 747-400 PH-BFN is maandagochtend vertrokken naar de Mojave woestijn, via Chicago. Het toestel komt daar op het vliegtuigkerkhof terecht.

KL9871

Onder vluchtnummer KL9871 is de 747 om 10:05 uur vertrokken vanaf Schiphol. Daar moet het rond het middaguur (lokale tijd) aankomen, na een afstand van zo’n 6604 kilometer afgelegd te hebben. Het toestel was gedoopt als City of Nairobi.

747’s

Het vliegtuig is ruim 27 jaar oud en werd in april 1993 geleverd aan KLM. Eind maart dit jaar voerde het vliegtuig de laatste passagiersvlucht uit, toen de maatschappij besloot alle 747’s versneld uit te faseren. Drie combi-747’s blijven nog wel tot eind oktober in dienst voor vrachtvluchten en KLM Cargo blijft nog met drie 747-400ER’s vliegen.