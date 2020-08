KLM: opschaling Europees netwerk september gaat niet door

De geplande verdere opschaling van het Europese netwerk van KLM gaat niet door vanwege recent aangepaste reisadviezen voor een groot aantal landen. Dat meldt een woordvoerster van KLM desgevraagd aan Up in the Sky.

Oranje

Met name de gewijzigde quarantaineregels van het Verenigd Koninkrijk hebben roet in het eten gegooid voor de plannen van de maatschappij. “Door recent aangepaste reisadviezen voor een groot aantal landen naar ‘oranje’, waarvan met name de UK quarantaine regels een grote impact hebben op KLM’s netwerk, zal de geplande verdere opschaling van het Europese netwerk in september niet doorgaan”, aldus de woordvoerster in een verklaring.

Quarantaine

Het Verenigd Koninkrijk heeft de lijst met landen voor de verplichte quarantaine aangescherpt. Onder meer Nederland en Frankrijk zijn toegevoegd aan deze lijst, wat dus betekent dat reizigers uit Nederland die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen veertien dagen in zelfisolatie moeten doorbrengen. KLM kan op dit moment nog geen informatie geven over specifieke bestemmingen die al dan niet doorgaan of waarvan de frequentie wordt verlaagd.