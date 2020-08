Qantas ontslaat CEO internationale vluchten

Qantas neemt afscheid van Tino La Spina, de CEO van Qantas International. Hij moet het veld ruimen vanwege de coronacrisis. De maatschappij verwacht dat het nog lang gaat duren voordat de internationale vluchten weer worden opgepakt.

Vaccin

De verantwoordelijkheden van La Spina worden overgenomen door Andrew David, de CEO van Qantas Domestic. Vorige week zei Alan Joyce, CEO van de Qantas Group, nog dat de meeste internationale vluchten pas worden hervat als er een vaccin is voor het coronavirus, wat pas midden of eind 2021 zou kunnen verschijnen.

Beslissing

“De COVID-crisis dwingt ons om ons bedrijf op elk niveau te heroverwegen. Het wordt steeds duidelijker dat onze internationale vluchten tot minstens medio 2021 aan de grond zullen blijven en dat het jaren zal duren voordat de activiteit terugkeert naar wat het was. Onder die omstandigheden hebben we de beslissing genomen om de binnenlandse en internationale bedrijfseenheden onder één divisie-CEO te consolideren”, aldus Alan Joyce.

Dienst

La Spina was veertien jaar in dienst bij Qantas en werkt tot 1 september. “Hij is een getalenteerde manager die zijn kenmerkende enthousiasme bij elke uitdaging inzet. Ik weet dat ik namens de rest van het executive team en voor de Raad spreek door hem oprecht te bedanken voor de enorme bijdrage die hij heeft geleverd, met name als plaatsvervangend CFO en daarna het grootste deel van die tijd CFO”, aldus Joyce.