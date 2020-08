Reisadvies Spanje, Monaco, deel Frankrijk en VK op oranje

Het reisadvies voor heel Spanje, heel Monaco en een deel van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kleurt vanaf middernacht weer oranje. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt nadat het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt in Europa.

Regio’s

In Frankrijk worden de regio’s Sarthe, Hérault en Alpes Maritimes aangepast naar oranje. Voor het Verenigd Koninkrijk gaat het om de stad Aberdeen. Alle niet-noodzakelijke reizen naar landen of gebieden met een oranje kleur in het reisadvies worden afgeraden.

Zelfisolatie

Reizigers die terugkeren uit een risicogebied moeten bij terugkeer in Nederland tien dagen in zelfisolatie doorbrengen. Sinds half augustus is het mogelijk om op Schiphol getest te worden op het coronavirus. De straat draait nog niet op volledige capaciteit, komende weken wordt de capaciteit stapsgewijs opgevoerd naar 600 tests per dag.