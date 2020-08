RTL zendt serie over KLM in coronatijd uit

Op RTL 4 is vanaf maandag 31 augustus om 21:30 uur een nieuwe serie over KLM in coronatijd te zien: KL2020: terug in de lucht. In deze serie krijg je een inkijkje achter de schermen van het bedrijf.

Openhartig

Onder meer Pieter Elbers vertelt over de beslissingen die hij als CEO moet nemen in deze tijden. Daarnaast zijn negen andere KLM’ers aan het woord. Volgens RTL spreken zij ‘openhartig en zonder een blad voor de mond te nemen hoe ze omgaan met deze onzekere situatie’. Ook vertellen zij over hun uitdagingen en welke invloed de crisis heeft op hun professionele- en privéleven.

Transavia

Deze week start er op RTL 5 ook een serie over Transavia: Bij ons aan boord. Zes maanden lang is de luchtvaartmaatschappij gevolgd door de makers. Een bijzondere periode, waarin de overgang naar corona te zien is. In zes afleveringen wordt het contrast in het werken voor en tijdens coronatijd duidelijk weergegeven en komen verschillende medewerkers aan het woord.