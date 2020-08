Aeromexico neemt zelfservice bagagezuilen op Schiphol in gebruik. Hiermee kunnen reizigers hun eigen bagagelabel printen en de bagage inchecken. Met dit systeem moet de check-in sneller gaan en zoveel mogelijk geautomatiseerd worden.

Zelfservice

De systemen kunnen worden gebruikt door alle passagiers met een vlucht die wordt uitgevoerd door Aeromexico vanaf Amsterdam naar (of met een overstap via) Mexico City. Er zijn tien zelfservice machines geïnstalleerd. Om de systemen te gebruiken moet passagiers wel eerst online inchecken, op de luchthaven of in de app van Aeromexico.

Contact

Ook de wachttijd en het aantal contactmomenten met andere personen moeten hiermee verkort worden. “Bij Aeromexico zijn we toegewijd aan het verbeteren van de reiservaring van onze klanten. We zijn Schiphol Airport dankbaar voor het toestaan om dit nieuwe systeem te gebruiken in het voordeel van onze klanten”, aldus Coen Wijma, airport manager Aeromexico in Amsterdam.

Herstel

Aeromexico heeft momenteel drie wekelijkse vluchten vanaf Amsterdam naar Mexico. De maatschappij liet ook weten dat het geleidelijk zijn activiteiten zal herstellen naarmate de marktomstandigheden en beperkingen dit toelaten