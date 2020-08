Finnair schrapt duizend banen

Finnair start onderhandelingen met de vakbonden over plannen om duizend banen te schrappen als gevolg van de coronacrisis. Ook moeten er andere structurele wijzigingen worden doorgevoerd.

Tijdelijk ontslag

De maatschappij heeft in totaal 6700 medewerkers, waarvan er 6200 in Finland werken. Bijna alle werknemers in Finland zijn tijdelijk ontslagen. Ook zullen er nog meer tijdelijke ontslagen plaatsvinden. De tijdelijke ontslagen kunnen voor bepaalde tijd of tot nader order worden ingesteld.

Kostenbesparing

De geplande maatregelen voor personeelsreductie zijn opgenomen in de besparingsdoelstelling van Finnair, welke Finnair vandaag heeft bijgewerkt van 80 miljoen euro naar 100 miljoen euro. “COVID-19 is de diepste crisis in de luchtvaart. De pandemie en de uitzonderlijk strenge reisbeperkingen in Finland hebben een invloed gehad op de vraag naar vluchten en we zullen slechts een klein deel van onze capaciteit exploiteren in vergelijking met vorig jaar. Een snelle ommekeer in de pandemische situatie is helaas niet in zicht. Onze inkomsten zijn aanzienlijk gedaald, en daarom moeten we onze kosten gewoon aanpassen aan onze nieuwe omvang”, zegt Topi Manner, CEO van Finnair.

Toekomst

“We willen een competitieve toekomst voor Finnair opbouwen en zoveel mogelijk banen bij Finnair behouden. Ook willen we in de toekomst de Finnen en de Finse economie goede verbindingen met de wereld kunnen bieden. Hiervoor zijn helaas de maatregelen nodig die we vandaag hebben aangekondigd. Aangezien de tijdlijn voor het herstel van de luchtvaart onduidelijk is, is ons plan ook om aanzienlijke tijdelijke ontslagen te implementeren om onze middelen aan te passen”, aldus Manner. Finnair ondersteunt de getroffen medewerkers door middel van een sociaal programma, dat ondersteuning biedt bij het zoeken naar een nieuwe baan. Hieronder valt ook training en begeleiding op het gebied van ondernemerschap.