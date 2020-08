Finnair sluit sale & leaseback akkoord voor A350

Finnair heeft een sale & leaseback overeenkomst gesloten voor één A350 met Nomura Babcock & Brown Co. (NBB) en BBAM Aircraft Management LP als arrangeur en dienstverlener.

Verkoop

Finnair verkoopt het in februari 2020 geleverde A350-toestel in deze overeenkomst aan NBB en de maatschappij leaset het direct terug. De initiële operationale leaseperiode is 12 jaar en bevat verlengingsopties. Finnair heeft in totaal 19 nieuwe A350-900 XWB-vliegtuigen bij Airbus besteld, waarvan er nu 15 zijn afgeleverd.

Effect

De overeenkomst heeft geen grote invloed op het bedrijfsresultaat van Finnair voor het derde kwartaal van 2020, zegt de maatschappij in een verklaring. “Het onmiddellijke positieve casheffect voor Finnair bedraagt echter meer dan 100 miljoen euro”, aldus de airline.