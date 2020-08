Lufthansa Group schrapt wijzigingskosten voor rest van het jaar

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines en Brussels Airlines schrappen de wijzigingskosten tot eind december. Met onmiddellijke ingang kunnen alle boekingen meerdere keren gratis worden omgeboekt, ongeacht het type ticket.

Wijzigingskosten

Alleen het eventuele prijsverschil moet worden bijbetaald en als de eerder geboekte reisklasse niet meer beschikbaar is op de vlucht die de klant wil boeken, dan moet er een upgrade worden betaald. In het voorjaar hadden maatschappijen van de Lufthansa Group al eenmalig de wijzigingskosten geschrapt. Vanwege de aanhoudende reisbeperkingen wil de Group klanten beter bedienen door de tickets flexibeler te maken.

Verzekering

De maatschappijen blijven daarnaast tot eind september de belofte van een retourvlucht houden zodat reizigers niet stranden op hun bestemming. Ook wordt er een reisverzekering aangeboden die van toepassing is in het geval van een reiswaarschuwing of een aanzienlijke verspreiding van de pandemie. Dit pakket is opgenomen bij de tickettypes Economy Classic, Business Saver, Economy Flex en Business Flex.

Naar huis

Ook de kosten van een eventuele quarantaine, reisonderbreking en een telefonisch consult voor en tijdens de reis of medische repatriëring zijn inbegrepen. In het “Bring me Home NOW” -tarief worden klanten indien gewenst meegenomen op de volgende boekbare vlucht van de Lufthansa Group. Deze tariefverlengingen zijn gratis en worden nu verlengd tot eind september.