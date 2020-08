Onverzekerde schuldeisers Virgin Australia krijgen 9 tot 13 procent terug

Onverzekerde crediteuren van Virgin Australia krijgen negen tot dertien procent terug van het geld dat zij hebben uitgeleend aan de maatschappij. Dat hebben de beheerders van de airline dinsdag bekendgemaakt.

Schulden

Het gaat om zo’n 6500 obligatiehouders die in totaal nog 2 miljard Australische dollar zouden moeten krijgen. Zij krijgen dus nog negen tot dertien procent van het geld terug. Prioritaire schuldeisers krijgen honderd procent van het verschuldigde geld terug. Het betreft momenteel nog een voorstel waar tijdens een vergadering van schuldeisers op 5 september over gestemd wordt. In totaal heeft de maatschappij 7 miljard Australische dollar aan schulden open staan.

Financiële inbreng

Beheerder Deloitte zei in een verklaring dat de financiële toezegging van Bain Capital ongeveer 3,5 miljard Australische dollar bedraagt, inclusief de overname van werknemers, alle reiskredieten van klanten, de overname van een aanzienlijk deel van gedekte schulden en vliegtuigleaseverplichtingen en een terugbetaling aan onverzekerde schuldeisers.

Overname

Bain Capital nam de maatschappij eind juni over. In april ging het bedrijf in een voluntary administration. Er werden twee personen aangesteld om de maatschappij door deze periode heen te leiden. In mei waren er redelijk wat geïnteresseerde partijen voor Virgin Australia. Acht partijen sloten een non-disclosure akkoord en met twaalf partijen liepen er nog onderhandelingen. Uiteindelijk werden Bain Capital en Cyrus Capital Partners aangewezen als voorkeurbieders, waarvan Bain dus heeft gewonnen.