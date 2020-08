Transavia publiceert zomerschema 2021; voegt nieuwe bestemming toe

Transavia heeft het zomerschema voor 2021 bekendgemaakt; vroeger dan normaal vanwege de coronasituatie. Hiermee wil de maatschappij reizigers met een voucher of passagiers die hun vlucht willen omboeken, meer mogelijkheden bieden om een reis te plannen.

Fez

Nieuw in het zomerschema is de bestemming Fez. Deze vluchten worden ook in het winterschema al aangeboden vanaf Rotterdam, maar voor het zomerschema is deze bestemming nieuw. Het zomerschema start op 1 april en loopt tot en met 31 oktober 2021.

Routes

In totaal vliegt Transavia in de zomer van 2021 op 73 bestemmingen vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. In de loop van dit jaar onderzoekt Transavia of daar nog bestemmingen bij komen. Een aantal routes wordt niet meer uitgevoerd zoals de routes vanaf Groningen naar Mallorca en Heraklion.

Omboeken

Voor vluchten met vertrek tot en met september 2020 biedt Transavia nog de mogelijkheid om de vlucht zonder wijzigingskosten om te boeken. Mogelijk moet er nog wel een tariefverschil betaald worden.