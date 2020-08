Verscherpt quarantainebeleid VK; wat is de impact op de grote spelers?

Het Verenigd Koninkrijk voegde Nederland onlangs toe aan de quarantaine-lijst. Dat houdt in dat Nederlandse reizigers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen veertien dagen in zelfisolatie moeten doorbrengen. Wat is hiervan de impact op enkele belangrijke vliegmaatschappijen op deze markt? Up deed een vragenrondje langs KLM, easyJet, British Airways.

KLM

Als gevolg van de recent aangepaste reisadviezen voor een groot aantal landen heeft KLM besloten dat de geplande opschaling van het Europese netwerk niet doorgaat. Met name de gewijzigde quarantaineregels van het Verenigd Koninkrijk hebben roet in het eten gegooid voor de plannen van de maatschappij.

EasyJet

EasyJet zegt in een verklaring dat het vluchtschema vanwege de voortdurend veranderende reisadviezen en quarantainebeperkingen continu wordt afgestemd op de klantvraag, ‘zo ook in dit geval’. Het is dus nog onduidelijk wat de gewijzigde situatie doet met de vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland van easyJet.

“Waar vluchten tussen Nederland en het VK worden geannuleerd, worden klanten hiervan tijdig op de hoogte gesteld en kunnen dan kiezen uit een aantal opties, waaronder gratis omboeken naar een alternatieve vlucht, een tegoedbon voor de waarde van de boeking of een terugbetaling”, aldus de woordvoerster.

British Airways

British Airways zegt momenteel een beperkt vluchtschema te hebben naar landen die op de quarantainelijst staan. “Zoals altijd, als de vlucht van een klant wordt geannuleerd, hebben ze recht op een voucher of volledige terugbetaling”, aldus de woordvoerder.

Ook benadrukt de woordvoerder dat het ‘Booking with Confidence’-beleid tot eind september blijft gelden: “Klanten kunnen nu een reis boeken, in het vertrouwen dat ze de datum of bestemming kunnen wijzigen en hun reis opnieuw kunnen boeken voor reizen tot april 2022. Dit betekent dat als een klant zijn boeking wil wijzigen, hij opnieuw kan boeken of een voucher kan krijgen voor toekomstige reizen.”