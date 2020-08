Virgin Atlantic biedt gratis coronaverzekering bij vliegtickets

Virgin Atlantic biedt vanaf deze week tot en met 31 maart 2021 een gratis coronaverzekering bij alle vliegtickets. De verzekering bij Allianz Assistance biedt dekking in het geval dat een klant van Virgin Atlantic tijdens de reis besmet raakt met het coronavirus.

Corona

In het geval dat zij of iemand anders op hun boeking corona oploopt tijdens het reizen, zorgt de verzekering ervoor dat de gerelateerde kosten worden gedekt, ongeacht hoe lang de reis duurt of zelfs als reizigers een andere bestemming op reis bezoeken.

Polis

De verzekeringspolis wordt uitgevoerd door Allianz Assistance en dekt medische noodgevallen en aanverwante kosten in het buitenland voor een totaalbedrag van 500.000 pond per klant. Er is geen eigen risico. De polis dekt ook onkosten die moeten worden gemaakt (tot 3000 pond) als een klant het instappen wordt geweigerd of in quarantaine moet gaan – bij vertrek of op de bestemming.

Verzekering

Klanten die een vliegticket boeken tussen 24 augustus 2020 en 31 maart 2021, ontvangen automatisch de verzekering. Klanten van Virgin Atlantic Holidays krijgen ook deze verzekering als de vluchten op hun vakantieboeking bij Virgin Atlantic zijn. Als de klant met een Virgin Atlantic-ticket reist en de vlucht wordt uitgevoerd door een partnermaatschappij – Delta Air Lines of Air France-KLM – is de dekking ook van toepassing.

Emirates

Eind juli maakte ook Emirates bekend een gratis verzekering aan te bieden bij alle vliegtickets. Deze verzekering geldt tot 31 oktober 2020. Medische kosten worden tot 150.000 euro vergoed en quarantainekosten tot 100 euro per dag.