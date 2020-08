British Airways neemt opnieuw afscheid van een 747

Opnieuw neemt British Airways afscheid van een Boeing 747. Ditmaal gaat G-BYGF met pensioen. Het toestel kwam op 17 februari 1999 in dienst bij British Airways en verlaat de vloot op 26 augustus 2020.

Repatriëring

De laatste passagiersvlucht van het toestel was een repatriëringsvlucht vanaf Larnaca op 9 april. Verder vloog het toestel vooral op routes naar Boston, New York en Los Angeles. De 747 was geconfigureerd in vier klassen: First (14 stoelen), Club (86), World Traveller Plus (30) en World Traveller (145).

Eerste

Op 18 augustus nam de maatschappij afscheid van de eerste B747 van 31 jumbo jets waarvan afgelopen maand werd aangekondigd dat deze met pensioen zouden gaan. De laatste 31 747’s van de maatschappij worden sneller dan gepland uitgefaseerd vanwege de impact van het coronavirus. BA verwacht dat de niveaus van 2019 pas in 2024 terugkeren.