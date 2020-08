F-35’s Nederland en VS trainen uitwisseling gevechtsgegevens

Nederlandse en Amerikaanse F-35’s testten in augustus het uitwisselen van gevechtsgegevens. Missies vinden vrijwel alleen nog plaats in internationaal verband. Informatie-uitwisseling tussen de F-35’s van coalitiepartners is daarbij essentieel, aldus het ministerie van Defensie, dat het toestel ook wel de vliegende laptop noemt.

Gegevens

De tests werden uitgevoerd op Naval Air Weapons Station China Lake in Californië. Ze demonstreerden een nieuw niveau van interoperabiliteit, oftewel uitwisseling van gevechtsgegevens tussen F-35-gebruikers uit verschillende landen.

Informatie

Bij het concept van ‘gedeelde Coalition Mission Data (CMDx)’ hebben alle coalitiepartners de beschikking over dezelfde informatie. Zo heeft iedere F-35-partner van een multinationale strijdmacht, klein en groot, hetzelfde operationele beeld. Een commandant kan dan iedere beschikbare F-35 inzetten, ongeacht de variant of het land van afkomst.

Tests

Het doel van de tests is het verbeteren van de interoperabiliteit en het verlagen van kosten wanneer ieder land zelfstandig systemen voor gegevensverwerking gaat ontwikkelen. Het risico was dat als er wordt samengewerkt met een partner, dat het operationele beeld niet meer voor iedereen hetzelfde zou kunnen zijn. Dat kan leiden tot verwarring en fouten. “Met dit scenario in het achterhoofd besloot het Amerikaanse Combat Data Systems-team van de F-35 zoveel mogelijk oude (beleids)barrières te slechten”, zegt Defensie. Het resultaat daarvan werd getest door twee Amerikaanse en twee Nederlandse F-35’s die alle vier met dezelfde missiegegevens opereerden.

Beelden

De volgens Defensie succesvolle test toonde aan dat iedere vlieger dezelfde luchtbeelden kreeg voorgeschoteld. “Situational awareness, weten wat er om je heen in de lucht en op de grond gebeurt, is essentieel in een gevechtsvliegtuig, maar gezamenlijke ‘SA’ is dat nog veel meer”, zegt luitenant-kolonel Gert Barend van Woerden in de Vliegende Hollander.