Kamer wil ruimere openingstijden corona teststraat Schiphol

De Tweede Kamer wil dat de openingstijden van de corona teststraat op Schiphol worden verruimd. Momenteel kan de straat ongeveer twintig procent van het aantal reizigers aan.

Kamervragen

Een Kamermeerderheid vindt dat er te weinig capaciteit is voor de teststraat, welke tussen 6 en 18 uur open is. PVV-leden Agema en Wilders stelden woensdag Kamervragen over het feit dat de teststraat ’s avonds dicht is, terwijl er dan wel veel reizigers uit risico-gebieden landen. Ook GroenLinks, 50Plus, Van Kooten-Arissen, SGP, Denk, PvdD, PvdA, D66, Christenunie en CDA dringen bij het Kabinet aan op verruiming van de capaciteit.

Teststraat

De teststraat op Schiphol werd begin augustus opgezet. Reizigers die uit een risicogebied komen kunnen zich hier op vrijwillige basis laten testen. Vooralsnog kunnen alleen reizigers van vluchten die opgevangen worden door medewerkers van de GGD gebruikmaken van de teststraat. Komende weken wordt de capaciteit voor het testen stapsgewijs opgevoerd naar 600 tests per dag.