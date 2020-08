Koning opent LVNL radarcentrum op Schiphol-Oost

Koning Willem-Alexander opent op vrijdagmiddag 4 september het nieuwe radar- en trainingscentrum Polaris van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol-Oost. Ook Michiel van Dorst (CEO LVNL) en Dennis Luyt (Commandant Luchtstrijdkrachten) zijn aanwezig bij de opening.

Rondleiding

Tijdens een rondleiding maakt de Koning kennis met de verschillende aspecten van de training van luchtverkeersleiders. In de torensimulator wordt een demonstratie van een trainingssessie getoond. Aansluitend spreekt Koning Willem-Alexander met betrokkenen over ontwikkelingen op het gebied van luchtverkeersleiding.

Samenvoeging

In het nieuwe centrum wordt het nieuwe luchtverkeersleidingsysteem iCAS opgebouwd en de opleidingen en trainingen van militaire en civiele luchtverkeersleiders worden hier ondergebracht. “Het gebouw markeert daarmee ook een nieuwe stap in de samenvoeging van de militaire en burgerluchtverkeersleiding tot één Air Traffic Management unit”, zegt LVNL.

Gebouw

In 2017 zijn de luchtverkeersleiders van defensie al verhuisd. Met de opening van Polaris gaat nu ook de opleiding voor militaire luchtverkeersleiders over van Nieuw-Millingen naar het 711 luchtverkeersleidingssquadron bij LVNL op Schiphol-Oost. De bouw van Polaris startte in mei 2018 en staat tegenover het LVNL-kantoor. Polaris heeft een aantal ruimtes voor het opleiden en trainen van de luchtverkeersleiders, zoals een 3D torensimulator waarin een 360 graden projectie kan worden gemaakt met het uitzicht vanuit elke willekeurige verkeerstoren. In de operationele zaal staan onder meer zo’n honderd radarschermen die voor luchtverkeersleiding en trainingsdoeleinden gebruikt worden.