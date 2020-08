Schönefeld bijna klaar om als terminal van Brandenburg door te gaan

De renovatie van Berlijn Schönefeld is bijna afgerond, meldt CEO Engelbert Lütke Daldrup woensdag. De oorspronkelijke terminal van Berlijn Schönefeld (SXF) zal nog steeds dienst blijven doen na de ingebruikname van Berlin Brandenburg (BER). Om te voldoen aan de vereisten die gesteld worden voor een luchthaven met meerdere terminals waren uitgebreide renovaties en uitbreidingen noodzakelijk.

Verbouwing

De huidige terminal van Berlijn Schönefeld (SXF) luchthaven heeft een reeks aan renovaties en uitbreidingen achter de rug. Inbegrepen bij deze renovaties zijn een upgrade in veiligheidscontrole technologie, een herinrichting van de vluchtuitvoeringsgebieden en een upgrade van de bagagecontrole systemen. De kosten van de volledige verbouwing bedragen 40 miljoen euro.

Terminal 5

Luchthaven Berlijn Schönefeld wordt terminal 5 van Brandenburg. Op 25 oktober zal dan ook de IATA code wijzigen van SXF naar BER. Dit is in lijn met de wijziging van zomer- naar wintervluchtschema. Volgens Engelbert Lütke Daldrup is dit een belangrijke stap: “Schönefeld Airport als de nieuwe terminal 5 zal een belangrijk onderdeel van de Berlin Brandenburg luchthaven zijn. Als gevolg van de bouwwerkzaamheden kunnen passagiers nog een paar jaar goed worden verwerkt via terminal 5. Dit betekent ook dat vluchtoperaties betrouwbaar kunnen worden gespreid onder coronavirusomstandigheden.”

Dubbeldakoperatie

Vanaf de opening van Berlijn Brandenburg luchthaven zal de vluchtoperatie uitgevoerd worden in de zogenaamde ‘dubbeldakoperatie’. Passagiers zullen inchecken via Terminal 1/2 of 5. Dit is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij. Een vliegtuig dat gereed is voor vertrek bij de voormalige luchthaven Schönefeld zal taxiën naar de meest noordelijke landingsbaan en zal opstijgen vanaf daar. Vliegtuigen die gereed zijn voor vertrek vanaf Terminal 1 of 2 zullen opstijgen vanaf de meest zuidelijke landingsbaan.