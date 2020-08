Wereldprimeur: eerste parachutesprong uit elektrisch vliegtuig

In Zwitserland is op dinsdag een stukje luchtvaartgeschiedenis geschreven. Voor het eerst vond er een parachutesprong plaats vanuit een elektrisch vliegtuig. Bovendien was dat ook meteen de eerste vrije val uit een elektrisch vliegtuig. De SolarStratos, het prestigieuze Zwitserse vliegtuig dat op zonne-energie de stratosfeer moet binnendringen, diende als parakist.

Hoogte

Testpiloot Miguel A. Iturmendi vloog naar een hoogte van 1.520 meter. Daar stapte Raphaël Domjan uit, maakte een vrije val van enkele honderden meters en bereikte daarbij een snelheid van 150 kilometer per uur. Vliegtuig en parachutist landden vervolgens veilig op vliegbasis Payerne. De wereldprimeur was live te volgen op televisie en via internet.

Tweepersoons

De experimentele SolarStratos gaat vliegen op een hoogte van 23 kilometer boven de aarde. Doel is om met een solar plane een bijdrage te leveren aan de bescherming van onze atmosfeer. Het tweepersoons vliegtuig heeft een lengte van 8,5 meter en een spanwijdte van 24,9 meter. Het toestel weegt 450 kilogram. De testpiloten zijn Damien Hischier en Miguel Iturmendi.

(c) SolarStratos Nicolas Righetti