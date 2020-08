Wizz Air bestelt duizenden nieuwe vliegtuigstoelen

Wizz Air heeft 31.767 stoelen besteld bij Recaro Aircarft Seating. De SL3710 economy class-stoelen zullen op 146 Airbus-toestellen worden geïnstalleerd vanaf 2021.

Deal

Het partnerschap maakt deel uit van een grotere deal met moederbedrijf Indigo Partners voor bijna 100.000 passagiersstoelen, wat de grootste order is in de geschiedenis van Recaro. Indigo Partners bestaat verder uit Frontier Airlines en JetSmart. “Deze prestatie is een belangrijke mijlpaal voor Recaro en de betrokken teams, die allemaal grote erkenning en dankbaarheid verdienen”, aldus dr. Hiller, CEO en aandeelhouder van het bedrijf.

Duurzaam

Recaro werkte nauw samen met Wizz Air om een ​​duurzame stoel voor de luchtvaartmaatschappij te ontwikkelen. De luchtvaartmaatschappij wil haar ecologische voetafdruk hiermee verkleinen en ook door prioriteit te geven aan zuinigere vliegtuigen.

Stoel

De SL3710 stoel weegt ongeveer acht kilo. Het ontwerp bestaat volgens het bedrijf uit duurzame en betrouwbare onderdelen, waardoor het een kosteneffectieve keuze moet zijn voor luchtvaartmaatschappijen. “Er is veel werk gestoken in het selecteren van een leverancier van stoelen voor deze bestelling, maar wat ons het meest indruk maakte op Recaro was het niveau van klantgerichtheid”, aldus Heiko Holm, Chief Operations Officer van Wizz Air.