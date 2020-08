Air New Zealand maakt voor het eerst in 18 jaar verlies

Air New Zealand heeft voor het eerst in 18 jaar verlies gemaakt. Zeer binnenkort wordt er een overheidslening van 900 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar aangevraagd.

Lening

De lening moet voor wat extra ademruimte zorgen bij de maatschappij. Uiteraard moet het wel worden terugbetaald; met zeven tot negen procent rente. De lening geeft het recht aan de overheid om na zes maanden terugbetaling te vragen door kapitaal bijeen te brengen of door de lening om te zetten in eigen vermogen.

Verlies

De maatschappij noteerde een verlies voor belastingen van 87 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar voor het fiscaal jaar 2020, vergeleken met een winst van 387 miljoen in het jaar ervoor. Het eerst halfjaar van FJ2020 verliep nog goed, met een winst van 198 miljoen dollar, maar door corona kwam daar al snel een eind aan.

Trots

Dame Therese Walsh, voorzitter van Air New Zealand, zegt in een verklaring dat ze trots is op de manier waarop het bedrijf op deze crisis heeft gereageerd, door snel te handelen om de kosten te verlagen en snel te schakelen om binnenlandse en vrachtdiensten op te voeren om de Nieuw-Zeelandse economie te helpen in beweging te houden. “Deze acties, samen met de strategische evaluatie die de luchtvaartmaatschappij heeft ondernomen in combinatie met het beheersen van deze crisis, zorgen ervoor dat Air New Zealand een sterke en concurrerende positie behoudt wanneer de reisbeperkingen worden opgeheven”, aldus Walsh.

Contrast

“Het boekjaar 2020 was een jaar van schril contrast. Air New Zealand kende een solide start van het jaar en was gericht op het stimuleren van winstgevende groei in de tweede helft. We waren ook bezig met de voorbereidingen voor de lancering van de allereerste non-stopverbinding tussen Nieuw-Zeeland en New York en hadden verschillende innovaties aangekondigd op het gebied van klantervaring”, vertelt Walsh.

Impact

Ze vervolgt met het feit dat het verlies – het eerste verlies in 18 jaar – de snelle en ernstige impact weerspiegelt die Covid-19 op het bedrijf heeft gehad. “Geconfronteerd met zo’n snelle daling van de inkomsten doordat lockdown-beperkingen werden geïmplementeerd en grenzen werden gesloten, hebben we onmiddellijk stappen ondernomen om 900 miljoen aan extra financiering veilig te stellen, en onze cash burn drastisch verminderd in de wetenschap dat we een tijdje een veel kleiner bedrijf zijn, dan we waren vóór corona”, zegt Dame Therese.

Herstel

Ter voorbereiding op het uiteindelijke herstel van de vraag heeft de Raad onlangs een vernieuwing van de strategie van de luchtvaartmaatschappij goedgekeurd, die naar eigen zeggen gericht is op het behouden van de concurrentiekracht en het verzekeren van positieve resultaten op lange termijn voor klanten, personeel, de bredere gemeenschap en aandeelhouders.

Strategie

“De Raad van Bestuur en ik staan ​​volledig achter de nieuwe strategie waaraan Greg en zijn Executive team hebben gewerkt parallel aan het aanpakken van deze crisis. We hebben een duidelijke focus op waar ons bedrijf naartoe gaat en ik ben ervan overtuigd dat Air New Zealand klaar zal zijn als het herstel zich voordoet”, aldus Walsh. CEO Greg Foran geeft tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 29 september extra uitleg over het plan.

Cabinecrew basis

In maart sloot de maatschappij eerder dan gepland de cabinecrew basis in Londen. Eigenlijk zou de basis in oktober 2020 worden gesloten, maar vanwege de coronacrisis werd dat vervroegd. “De toenemende reisbeperkingen als gevolg van corona hebben een aanzienlijke impact op boekingen en annuleringen van vluchten. Hoewel dit een moeilijke beslissing is, is het belangrijk dat we nu actie ondernemen om Air New Zealand gezond te houden in deze moeilijke periode”, zei de maatschappij toen.