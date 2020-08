Londen Gatwick schrapt kwart personeelsbestand

Vliegveld Londen Gatwick heeft donderdag herstructureringsplannen aangekondigd om kosten te besparen. Ongeveer 24 procent van het personeel wordt ontslagen.

Ontslagen

Het gaat om 600 functies en het vliegveld is gestart met een formeel overlegproces met de medewerkers. In augustus – wat meestal een van de drukste maanden is op de luchthaven – zag Gatwick tachtig procent minder passagiers ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

Lening

Het bedrijf nam in maart al maatregelen om de luchthaven te beschermen om zoveel mogelijk banen te behouden. Ook werd er toen een lening van 300 miljoen pond aangevraagd. Maar dat bleek niet genoeg om gezond overeind te blijven.

Impact

“Als iemand enige twijfel heeft over de verwoestende impact die COVID-19 heeft gehad op de luchtvaart- en reisindustrie, dan is het nieuws van vandaag dat we met onze medewerkers hebben gedeeld over het voorgestelde banenverlies een grimmige herinnering”, zegt Stewart Wingate, CEO van de luchthaven, in een verklaring. “We zijn in gesprek met de regering om te zien welke sectorspecifieke ondersteuning op dit moment voor de industrie kan worden geboden, naast mechanismen die onze passagiers meer zekerheid geven over waar en wanneer ze veilig naar het buitenland kunnen reizen. Deze steun zal niet alleen Gatwick helpen, maar ook de bredere regionale economie die afhankelijk is van de luchthaven.”

Capaciteit

De huidige verkeers- en passagiersvolumes zijn zodanig laag dat Gatwick momenteel alleen opereert vanuit de noordelijke terminal. Vergeleken met deze tijd vorig jaar, opereert de luchthaven dus op ongeveer twintig procent van zijn capaciteit en heeft dankzij het banenbehoudprogramma van de Britse regering – dat in oktober afloopt – nog meer dan 75 procent van het personeel in dienst.

Bedanken

“Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om al onze medewerkers te bedanken, degenen die onvermoeibaar hebben gewerkt om Gatwick open te houden tijdens de pandemie en degenen die op verlof hebben moeten blijven, voor hun toegewijde vasthoudendheid, professionaliteit en teamgeest. We zullen er alles aan blijven doen om zoveel mogelijk banen te behouden”, aldus Wingate.

Sterker

De topman is van mening dat het vliegveld fitter en sterker uit de coronacrisis zal komen: “Gatwick zal herstellen van deze pandemie en we zullen uit de herstructurering komen. We stellen ons een fittere en sterkere organisatie voor die het best geplaatst is om onze passagiers en onze luchtvaartmaatschappijen een moderne en innovatieve luchthaven te bieden, klaar om te groeien.”