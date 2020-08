Schiphol komt met UV-zuil om zelf spullen te desinfecteren

Schiphol heeft nieuwe ontsmettingslocaties gebouwd waar reizigers hun spullen zoals een telefoon, paspoort en sleutel kunnen desinfecteren met UV-C licht.

Desinfectie

De drie ‘Sanitising Service’-punten staan op Schiphol Plaza, in lounge 2 en tussen aankomst 3 en 4 in. De Sanitising Service bestaat uit vier gedeelten: in alle gedeelten kunnen reizigers hun handen desinfecteren, spullen schoonmaken met vochtige doekjes en gebruik maken van handcrème. Daarnaast is er een plek waar reizigers hun persoonlijke spullen kunnen desinfecteren met UV-C licht en is er een gedeelte speciaal ingericht voor families. Het familiegedeelte moet het mogelijk maken voor ouders en kinderen gemakkelijk om de service te gebruiken, omdat deze speciaal in hoogte is aangepast en aantrekkelijk is gemaakt voor kinderen.

Tulpen

De handgel in deze servicepunten is gemaakt van Nederlandse tulpenbollen, die te klein zijn voor de teelt en is daardoor volledig duurzaam geproduceerd. Ook het UV-apparaat komt van Nederlandse bodem. Met regelmaat is er een medewerker aanwezig bij de Sanitising Service om gebruikers te verwelkomen en te assisteren, zoals bij het desinfecteren van de spullen met UV-C licht.

©Schiphol