Virgin Atlantic zet in op Pakistan

Virgin Atlantic Cargo start vanaf december dit jaar vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Pakistan, vanwege het groeiende handelsvolume tussen exporters en importeurs in beide landen. Maar er zal niet alleen cargo worden vervoerd; de maatschappij verwacht ook dat de nieuwe routes gunstig zijn voor reizigers.

Routes

Virgin Atlantic zal drie nieuwe routes starten: vanaf Heathrow naar Lahore en Islamabad en vanaf Manchester naar Islamabad. “Omdat reisbeperkingen gelden voor veel bestemmingen over de hele wereld, evalueren we voortdurend ons netwerk en kijken we naar de vraag van klanten en waar er mogelijkheden zijn om nieuwe diensten te lanceren”, zegt Juha Jarvinen, CCO bij Virgin Atlantic.

Familie

Jarvinen ziet de routes als een buitengewone kans omdat Pakistan veel inwoners heeft die in het buitenland zijn geboren. De maatschappij verwacht dan ook dat de vraag naar vliegreizen om familie en vrienden te bezoeken na corona zal toenemen. “Zowel Lahore als Islamabad zijn het hele jaar door populaire bestemmingen en we kijken ernaar uit om reizigers aan boord te verwelkomen, aangezien de vraag naar vrijetijds- en zakenreizen geleidelijk toeneemt naar de regio. De groei van de handel tussen beide landen biedt ook een groot potentieel voor onze vrachtklanten”, aldus Jarvinen.

Handel

De handel in goederen en diensten tussen het VK en Pakistan is ongeveer 3,3 miljard pond per jaar waard, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van 2019, met grote hoeveelheden goederen zoals textiel, kleding en machines. Het VK is de derde grootste wereldmarkt voor Pakistaanse exporteurs, na de VS en China en hun belangrijkste handelsroute in Europa.