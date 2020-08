Deze winter vanaf Groningen naar de Scandinavische sneeuw

BBI-Travel vliegt vanaf 17 december twee keer per week tussen Groningen Airport Eelde en Scandinavian Mountains Airport.

Reizen

Scandinavian Mountains Airport ligt op de grens tussen Noorwegen en Zweden. Rondom het vliegveld zijn veel mogelijkheden voor wintersport in de grootste skigebieden van Noorwegen en Zweden. Ook is het mogelijk om met husky’s of sneeuwscooters op pad te gaan. BBI-Travel geeft aan dat de reizen zo veilig mogelijk zullen worden georganiseerd. “Door te gaan vliegen vanaf Groningen Airport Eelde, ontsnappen we bij vertrek al aan de massa en besparen we onze reizigers de lange rijen die we van Schiphol kennen”, aldus directeur van BBI-Travel Henk van der Kooi.

Vluchten

De vluchten worden uitgevoerd door European Charter Jet in samenwerking met AirX. Het schema is als volgt:

© Scandinavian Mountains