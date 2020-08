Catalina komt aan in Transport Museum Nieuw-Vennep | Foto’s

De romp van de Catalina die voor restauratie naar het Nederlands Transport Museum zou gaan, is daar donderdagmiddag aangekomen. Een aantal onderdelen zijn woensdag al overgebracht, de buitenvleugels volgen vrijdag.

Consolidated PBY-5A Catalina 16-212 is het enige overgebleven exemplaar van dit type in Nederland. Vorig jaar werd de vliegende Catalina PH-PBY verkocht aan een stichting in Amerika. Catalina 16-212 lag tot recent opgeslagen in het depot van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Omdat voor restauratie geen ruimte beschikbaar was in Soesterberg, is besloten om het toestel over te brengen naar het museum in Nieuw-Vennep.

Catalina 16-212 tijdens het vervoer per dieplader naar Nieuw-Vennep © Leonard van den Broek

Catalina op transport naar Nieuw-Vennep © Leonard van den Broek

Behouden

De Stichting Neptune Association, het Nederlands Transport Museum en het Nationaal Militair Museum werken samen in het project ‘Red de Catalina’. Deze keer dus niet om een vliegende Catalina in Nederland te behouden, maar om een Nederlandse Catalina zoveel mogelijk in oude glorie te herstellen. Prudent Staal van de Neptune Association: “Dit toestel is de enige overgebleven Catalina, van de 87 die in Nederlandse dienst zijn geweest. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het dienst gedaan bij de Nederlandse Marine, zowel in Nieuw-Guinea als in Nederland. Daarna stond het in de jaren ’60 en ’70 tentoongesteld bij het bosbad in Hoeven.”

Catalinaromp wordt overgehesen © Leonard van den Broek

‘Zachte landing’ van de Catalina in Nieuw-Vennep © Leonard van den Broek

Kaalgeplukt

De jaren als bezienswaardigheid in de buitenlucht hebben het vliegtuig geen goed gedaan. Staal: “Tijdens de periode in Hoeven was aanvankelijk het interieur nog compleet, met instrumenten en al. In de loop der jaren is er heel veel uit ontvreemd. De romp is nu dan ook helemaal kaal van binnen.”

De kale romp van Catalina 16-212. Links in blauw T-shirt Prudent Staal © Leonard van den Broek

Herstellen

Het doel is om de vliegboot zoveel mogelijk te restaureren in oude staat, als statisch museumobject. “Tussen 1984 en 1996 heeft deze Catalina buiten gestaan bij het toenmalige Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg. Om het te beschermen tegen de elementen zijn de vleugelachterlijsten en stuurvlakken met aluminium platen afgedekt. Die gaan we verwijderen en de stuurvlakken opnieuw bekleden. Verder willen we de geschutskoepel in de neus herstellen. Ook gaan we één van de blisters [achterkoepels, LvdB] restaureren.”

De waarnemingskoepels (blisters) zijn goed zichtbaar op de romp van de Catalina © Leonard van den Broek

Restauratie

Hoewel de vliegboot in 1983 en in 1996 al eens een algehele reparatie en restauratie heeft ondergaan, zal de komende restauratie geruime tijd in beslag nemen. Staal: “De Catalina heeft sinds 2004 in opslag gestaan in Soesterberg, eerst bij het toenmalige Militair Luchtvaart Museum en vervolgens bij het NMM. We verwachten dat we nu twee tot vijf jaar nodig zullen hebben.”

Catalinaromp bijna gereed om het Transportmuseum in te gaan © Leonard van den Broek