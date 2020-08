“Ongekende” halfjaarcijfers Schiphol: ruim 62 procent minder passagiers

Schiphol heeft vandaag de resultaten over de eerste zes maanden van 2020 gepresenteerd. De gevolgen van de pandemie voor de luchtvaartsector zijn volgens de luchthavengroep “ongekend”.

Resultaten

“Dieprode cijfers,” noemde topman Dick Benschop de resultaten die vandaag door de Royal Schiphol Group zijn gepresenteerd. De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact gehad op de inkomsten van Schiphol, die ongeveer gehalveerd zijn. Het bedrijf noteerde in de eerste helft van 2020 een verlies van 246 miljoen euro, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van 133 miljoen was.

Ontslagen

Om de komende jaren door te komen streeft Schiphol ernaar om de totale bedrijfslasten met ongeveer 20 tot 25 procent te verlagen. Dat zal tot gevolg hebben dat er waarschijnlijk enkele honderden van de in totaal 3000 banen bij de luchthaven gaan verdwijnen. Daarbij gaat het vooral om kantoorbanen. “Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten,” volgens Benschop. “Ook kijken we naar loonmatiging.” Exacte aantallen zijn nog niet bekendgemaakt. Schiphol overlegt momenteel met de vakbonden over een sociaal plan, waarbij wordt gestuurd op een werk-naar-werk-beleid zodat werknemers mogelijk elders op de luchthaven aan het werk kunnen.

Passagiers

In de eerste zes maanden van het jaar nam het aantal passagiers op Schiphol af met 62,1 procent. In totaal reisden 13,1 miljoen passagiers via de Amsterdamse luchthaven, waar dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 34,5 miljoen waren. Op Eindhoven (-65%) en Rotterdam (-71%) was een nog sterkere daling zichtbaar. Voor de groep als geheel geldt dat het aantal passagiers met 63 procent terugviel naar 14,5 miljoen (vorig jaar 38,7 miljoen). Schiphol zegt nu voor het jaar 2020 als geheel een afname in passagiersaantallen te verwachten van 55 tot 72 procent ten opzichte van 2019.

Momenteel ligt het aantal reizigers op Schiphol rond de 60.000 tot 70.000 per dag, ongeveer 30 procent van het reguliere aantal passagiers in deze periode. De luchthaven verwacht in 2023 tot 2025 weer het niveau van 2019 te kunnen bereiken. Ondertussen hamert Benschop op een betere internationale afstemming van de corona-maatregelen.

Vracht

Ook het aantal vliegbewegingen daalde sterk. Op Schiphol daalde het aantal bewegingen met 52,1 procent naar 115.952. Het vrachtvolume op de luchthaven laat ook een daling zien, van 14,5 procent. Ook voor Eindhoven en Rotterdam geldt dat er een aanzienlijke terugval in verkeersvolume plaatsvond. De afname in het vrachtvolume bleef relatief beperkt, mede doordat er vanwege de coronacrisis meer full freighters vlogen. De laatste tijd vonden bijna dubbel zoveel vrachtvluchten plaats als normaal. “We hebben normaal gesproken altijd wel de vraag, maar nooit de ruimte op Schiphol.” zei Benschop. “Dat is nu anders.”

Investeringen

Een deel van de investeringen waar Schiphol mee bezig was wordt voortgezet. In totaal verwacht de luchthaven in 2020 en 2021 gecombineerd ongeveer 1,5 miljard euro te investeren. De afgelopen maanden werd een aantal innovatie- en onderhoudsprojecten al versneld uitgevoerd. De bouw van de nieuwe pier gaat gewoon door. Ook de herinrichting van Vertrekhal 1 is in volle gang. Andere projecten, waaronder de bouw van de nieuwe terminal, zijn voor minstens twee jaar uitgesteld.