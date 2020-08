Schiphol pleit voor internationaal corona-beleid

Voor de komende herstelperiode hamert Schiphol-topman Dick Benschop op een betere internationale afstemming van reismaatregelen. Volgens de topman zijn er voor de komende tijd 3 punten van belang.

Internationale samenwerking

Allereerst moeten regeringen er volgens Benschop veel beter internationaal gaan samenwerken op het gebied van corona-maatregelen. Momenteel is de internationale respons onvoldoende afgestemd en gecoördineerd. Dit heeft gevolgen voor vliegreizen, bedrijven en daarmee voor het economisch herstel. Het internationale beleid moet risico-gestuurd zijn. Op dit moment bepaalt ieder land nog zelf welke gebieden wel en niet als veilig worden aangemerkt.

Testen

Schiphol wil juist een systeem waarbij wordt getest bij reizen van en naar landen waarvoor code oranje of rood geldt. Benschop is voorstander van een zogeheten ‘exit-screening’. “Hierbij wordt het huidige systeem eigenlijk omgedraaid.” Reizigers worden getest voordat zij een land uitreizen. Waar nodig kunnen zij vervolgens ook bij terugkomst uit een oranje of rood gebied weer getest worden. Op deze manier zijn er volgens de luchthaven minder reisverboden en quarantainemaatregelen nodig.

Consequenties

Om van de crisis te kunnen herstellen neemt Schiphol zelf ook bedrijfseconomische maatregelen. De operationele uitgaven van de luchthaven moeten de komende tijd met 20 tot 25 procent worden verminderd. Dat zal tot gevolg hebben dat er waarschijnlijk enkele honderden van de in totaal 3000 banen bij de luchthaven gaan verdwijnen. Daarbij gaat het vooral om kantoorbanen. Gedwongen ontslagen en loonmatiging worden niet uitgesloten.

Capaciteit-gerelateerde investeringen, waaronder de aanbesteding van de nieuwe terminal, zijn met tenminste twee jaar uitgesteld. In totaal investeert de luchthaven in 2020 en 2021 gezamenlijk nog 1,5 miljard euro. Dit geld gaat voornamelijk naar innovaties. “We willen niet alleen aanpassen maar juist blijven verbeteren,” zegt Benschop. “We zitten in een bijzonder onzekere situatie en er is geen rechte lijn omhoog. Het is belangrijk dat we verstandig omgaan met die onzekerheid.”