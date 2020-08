Waarom niet alle vluchten op Flightradar24 te zien zijn | Longread

Flightradar24 is voor veel luchtvaartliefhebbers een bekende site om vluchten live te volgen. Veel vliegtuigen zijn zichtbaar met de bijbehorende hoogte, snelheid en veel andere gegevens. Alleen niet alle vluchten zijn zichtbaar op de radar.

Ontstaan

In 2006 startte twee Zweedse luchtvaartfanaten een hobbyproject waarbij in Noord- en Centraal-Europa een netwerk van Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) ontvangers gecreëerd werd. Deze zogenaamde ADS-B ontvangers kunnen informatie ontvangen van vliegtuigen die uitgerust zijn met een ADS-B zender.

Drie jaar later werd het netwerk openbaar gemaakt waarbij iedereen met een ADS-B ontvanger data kon uploaden naar het netwerk. Al snel volgde een wereldwijd netwerk met meer dan 20.000 ontvangers waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om vluchten te volgen.

Data

Zoals gezegd is Flightradar24 begonnen met het gebruik van ADS-B data. Hierbij wordt vanuit het vliegtuig een periodiek signaal verzonden met onder andere de GPS locatie, hoogte en identiteit. Hiervoor dient het vliegtuig wel uitgerust te zijn met de ADS-B transponder die het signaal naar de ontvanger kan zenden. Met de transponder kan het vliegtuig zich identificeren op de radar van de luchtverkeersleiding van het desbetreffende gebied.

Naast de ADS-B zender is dus ook de ontvanger van belang. Een ontvanger, die aangesloten is op het netwerk dat sinds 2009 openbaar is, kan deze gegevens ontvangen waarna de vlucht live te volgen is via de website of app van Flightradar24.

Naast ADS-B combineert Flightradar24 tegenwoordig ook ander databronnen zoals multilateration (MLAT) en radardata. Hierdoor kunnen vliegtuigen die niet uitgerust zijn met de modernere ADS-B transponder wel live worden gevolgd. Zweefvliegtuigen zijn bijvoorbeeld vaak uitgerust met een simpelere versie van ADS-B genaamd FLARM. Aangezien Flightradar24 ook data van FLARM gebruikt zijn zweefvliegtuigen live te zien op de radar.

Vliegverkeer rondom Nederland eind augustus op © Flightradar24.com

Verplichting

Het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) zette in op een verplichting van een ADS-B transponder vanaf 7 juni 2020. Door de coronacrisis is hier echter een half jaar vertraging op gekomen waardoor de datum naar 7 december 2020 is verschoven. Vanaf die datum moeten vliegtuigen in bepaalde categorieën verplicht met een ADS-B transponder worden uitgerust. Ook de Amerikaanse FAA heeft eerder dit jaar een verplichting gezet op het gebruik van ADS-B in bepaalde categorieën.

Dekking

Voor ADS-B geldt dat de informatie alleen kan worden ontvangen in gebieden waar dekking is. Raakt het toestel buiten de dekking, dan is het mogelijk dat het vliegtuig (tijdelijk) niet zichtbaar is. Met de komst van het zogenoemde ‘satellite-based’ ADS-B is een grondontvanger niet altijd meer nodig. Hierdoor wordt de dekking significant uitgebreid. Sinds maart 2020 is het mogelijk om ook dit type dekking te zien op Flightradar24.

✈️🛰 The blue icons are back! Starting today, all our users can view our growing satellite-based ADS-B coverage.



Learn more about our current coverage and future plans and how you can take advantage of satellite-based ADS-B data at https://t.co/ykN9sCfKhT pic.twitter.com/ml5eLaVs1h — Flightradar24 (@flightradar24) March 12, 2020

Ook voor MLAT is er een bepaald dekkingsgebied. Veel delen van Europa en Noord-Amerika hebben MLAT dekking boven 5.000 – 10.000 voet (ongeveer 1500-3000 meter). Voor sommige locaties is er MLAT dekking beneden de 1500 voet (450 meter), zoals Amsterdam. Buiten deze gebieden is het dus ook mogelijk dat het vliegtuig (tijdelijk) niet zichtbaar is.

Zichtbaarheid

Tegenwoordig zijn alle moderne vliegtuigen standaard uitgerust met de ADS-B transponders zoals de nieuwste Airbus en Boeing modellen, maar ook toestellen als de Fokker 70 en 100 zijn (meestal) voorzien van dit type transponder. Zodra de transponder aan gaat is het vliegtuig zichtbaar op Flightradar24.

Voornamelijk de oudere toestellen beschikken niet (altijd) over een ADS-B transponder. Daarnaast zijn ook vaak business vliegtuigen niet (altijd) voorzien van ADS-B transponders. Met de nieuwe eisen vanaf december 2020 zullen echter ook deze jets boven een bepaald gewicht en/of een bepaalde snelheid uitgerust moeten worden met ADS-B, waardoor het mogelijk is om deze live te volgen.

Let op: er zijn veel uitzonderingen, dit is slechts een indicatie. Kijk voor meer informatie op Flightradar24.com.

PH-GOV

Sinds juni 2019 is het regeringstoestel, de PH-GOV, niet meer zichtbaar op Flightradar24. Ondanks dat de 737 BBJ uitgerust is met de apparatuur is het toestel niet te volgen op de radar. Dit is op het verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan in verband met de veiligheid, zo meldde journalist Menno Swart juli vorig jaar na navraag bij het ministerie.

Ook militaire toestellen zijn vaak geblokkeerd op Flightradar24 vanwege de gevoeligheid van informatie.

Heb je suggesties of opmerkingen? Neem contact op met [email protected]