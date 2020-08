Laatste propeller-vlucht KLM Cityhopper | Video

Een ‘historisch moment’, zo noemde KLM de laatste vlucht van de Fokker 50. Zaterdagavond 27 maart 2010 kwam er een einde aan het tijdperk van de propeller vliegtuigen bij de KLM.

KLM Cityhopper

In april 1991 werd KLM Cityhopper (KLC) opgericht door een samenvoeging van NLM Cityhopper en NetherLines. De dochtermaatschappij van KLM groeide uit tot een belangrijk onderdeel van de onderneming met ongeveer de helft van KLM’s Europese vluchten. Het merendeel van de vloot bestond uit Fokker vliegtuigen, waaronder de Fokker 50.

Fokker

De Fokker 50 is een regionaal turbopropvliegtuig die tot 2010 in de vloot van KLC zat. Tussen 2008 en 2010 startte KLM met haar vlootvernieuwingsprogramma waarbij onder andere afscheid werd genomen van de Fokker 50. Jaren later, in 2017 kwam er een definitief einde aan het Fokker tijdperk met de uitfasering van de Fokker 70.

Laatste vlucht

Op zaterdagavond 27 maart 2010 landde de laatste commerciële propeller vlucht van de KLM vanuit London Heathrow. Ter gelegenheid van dit afscheid is op zondag 28 maart nog een afscheidsvlucht georganiseerd voor genodigden. Sinds die dag bestaat de KLM vloot alleen nog maar uit straalvliegtuigen.