Piloot in opleiding: ‘ook in deze tijd, doorgaan en positief blijven’ | Interview

Niet alleen de huidige generatie piloten heeft last van de corona crisis, maar ook aankomend piloten. Zo ook Mads Verschoor (22) die ruim anderhalf jaar geleden startte met zijn opleiding tot co-piloot op de Boeing 737 Next Generation. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen van de afgelopen tijd en hoe hij naar de toekomst kijkt.

Hoe ben je begonnen?

In oktober 2018 ben ik begonnen met de vliegopleiding bij een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het ging goed met de luchtvaart en ik kreeg ook een baangarantie aangeboden. Daarvoor heb ik een tussenjaar gehad waarin ik zowel wiskunde B als natuurkunde op VWO niveau heb gedaan. Na dat jaar heb ik mijn propedeuse voor de opleiding Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam gehaald.

Nadat een studiegenoot mij het bericht over de opleiding liet zien, ben ik gaan solliciteren. Nadat ik op mijn zeventiende was afgekeurd, lukte het ditmaal wel. Ik verhuisde naar België en startte de opleiding.

Wat was er deze keer anders dan op je zeventiende?

Voornamelijk de voorbereiding. Op mijn zeventiende had ik de gedachte ‘ik wil piloot worden’ waarna ik meteen ben gaan solliciteren. Ik was jong en onvoorbereid. Twee jaar geleden dacht ik, ik wil dit echt, dit moet het worden. Met meer (levens)ervaring en een goede voorbereiding ben ik in één keer aangenomen.

Hoe ver zit je nu in de opleiding?

Momenteel is de opleiding stilgelegd. Midden in een intensieve periode werd de opleiding plots onderbroken. Voor iedereen kwam het toen ook als een verassing. We kregen een meeting over de corona maatregelen, waarin bekend werd dat de opleiding gepauzeerd werd. Overigens zijn alle opleidingen binnen het bedrijf stilgelegd, zoals bijvoorbeeld de opleiding voor cabinepersoneel.

Tegen december 2019 had ik mijn ‘Airline Transport Pilot Licence’ theorie en ‘Private Pilot License’ succesvol afgerond. De 737 simulator trainingen en checks gingen in die periode erna ook allemaal goed. Zonder corona was ik nu gestart met de lijntraining. Hierbij zou ik op de lijn als first officer vliegen samen met een line training captain. Hierbij voer je zelf de functie van first officer uit, maar gaat een safety pilot mee op de jumpseat die eventueel kan ingrijpen.

© Mads Verschoor

© Mads Verschoor

Hoe houd je nu je kennis op peil?

Vlak na het nieuws van de opleiding ben ik een bijbaantje gaan zoeken om nog wat te verdienen. Ik vlieg sindsdien ongeveer twee dagen per maand met een eenmotorig toestel, om toch dat vlieggevoel te behouden. Daarnaast ben ik begonnen als instructeur op de full motion 737 simulator in Lelystad. Hierin houd ik niet alleen mijn kennis op peil, maar leer ik ook veel nieuwe dingen. Onder andere het vak van instructeur bijvoorbeeld.

Begin april ben ik samen met een medestudent een blog begonnen waarin we de vliegtuigsystemen van de 737 Next Generation beschrijven. Voor ons was dit ook een manier om onze kennis te verbeteren.

Heb je al een vooruitzicht?

Niemand kan nog ver vooruitkijken. Er zijn al diverse datums genoemd die toch weer verschuiven. Momenteel staat de herstart van de opleiding weer gepland op maart/april volgend jaar.

Zodra de opleiding weer start moet ik nog vier maanden met nog een aantal simulator uren en type rating examens. Daarna zal ik alsnog van start gaan met de lijntraining. Aangezien ik een baangarantie heb zal de opleiding pas weer starten op het moment dat de vraag weer gaat aantrekken. Ik ben blij en dankbaar dat ik gekozen heb voor een opleiding bij een luchtvaartmaatschappij die om zijn mensen geeft en ons niet zomaar laat vallen.

Heb je nog een advies aan iemand die nú de vliegopleiding wil beginnen?

Ik zou nog even wachten, maar zorgen dat je wel doorpakt. Niet te lang wachten zodat je fris vanaf de opleiding de markt in komt. Niemand weet wanneer de luchtvaart weer volledig hersteld is, maar ik heb honderd procent vertrouwen in het herstel van de luchtvaart. Ook in deze tijd moet je doorgaan en positief blijven. Probeer daarnaast andere kansen te pakken zoals luchtvaart gerelateerde studies, baantjes of start bijvoorbeeld met zweefvliegen.

Dank aan Mads voor dit interview. Heb of ken jij iemand met een gave baan in de luchtvaart die zijn verhaal wilt doen? Mail dan naar [email protected].

© Mads Verschoor