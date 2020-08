Russische straaljagers provoceren Amerikaanse B-52 | Video

Twee Russische Sukhoi SU-27 straaljagers hebben op vrijdag 28 augustus provocerend rond een Amerikaanse B-52 gevlogen, zo heeft de Amerikaanse luchtmacht bekend gemaakt.

Incident

Het incident vond plaats boven de Zwarte Zee, die in het noordoosten aan Rusland grenst. De voornaamste ophef zou niet zijn ontstaan over het feit dat de B-52 werd onderschept, maar over de manier waarop. De straaljagers zouden met naverbranders aan op minder dan 30 meter afstand voor de B-52 langs zijn gevlogen. De Amerikaanse luchtmacht benadrukt dat de Russische vliegtuigen onveilig en onprofessioneel vlogen.

Internationaal

Het incident vond plaats in internationaal luchtruim, waar het iedereen vrij staat om te vliegen. De Amerikaanse luchtmacht laat echter weten dat zij niet te spreken is over de wijze waarop de Russische straaljagers vlogen.

Nu met beeld! Poetin provoceert: Russische piloten voeren levensgevaarlijke manoeuvres uit bij Amerikaanse B-52 boven Zwarte Zee. Op 0.46 zie je een Su-27 Flanker vlak voor de neus van het toestel, op 30m afstand. Onverantwoord! #avgeek #avgeeks #planespotting #aviation #russia pic.twitter.com/ZxLk8eabVb — Menno Swart (@MennoSwart) August 30, 2020