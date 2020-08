Begonnen met berging Britse bommenwerper Markermeer

Maandag wordt begonnen aan de berging van een Britse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog is neergestort in het Markermeer. De operatie van Defensie in het Markermeer is onderdeel van het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken.

Short Stirling

Het toestel, van het type Short Stirling, was de eerste viermotorige bommenwerper die door de RAF is ingezet tijdens de oorlog. In 2008 werd het wrak ontdekt bij een reddingsoperatie van de KNRM. Initieel werd gedacht dat het om de Short Stirling BK710 zou gaan, maar sinds juli 2019 heeft de stichting Aircraft Recovery Group reden aan te nemen dat het gaat om BK716. Aan boord bevinden zich mogelijk de stoffelijke resten van de zeven bemanningsleden, waarschijnlijk Britten en Canadezen.

Drie Stirling bommenwerpers boven Groot-Brittannië

Herdenken

De Provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben een website gelanceerd ter ere van de bemanning van de bommenwerper die zich momenteel nog in het Markermeer bevindt: www.vliegenoverpolderlijnen.nl. Passend hierbij is de intentie om een documentaire te maken over de Short Stirling en haar bemanning. “Dit is een belangrijk deel van de Flevolandse oorlogsgeschiedenis”, zei gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) eerder dit jaar. “Wij vinden het belangrijk om op een respectvolle manier aandacht te besteden aan deze mensen, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.”