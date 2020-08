Coalitie van bedrijven gooit zakelijk vliegen op de schop

De coalitie Anders Reizen heeft eensgezind de wens uitgesproken de CO 2 -uitstoot die voortkomt uit zakelijk vliegverkeer te verlagen. Samen met Natuur en Milieu is er een plan opgesteld hoe om te gaan met zakelijke vluchten.

Anders Reizen

De coalitie bestaat uit 60 werkgevers waarbij ongeveer een half miljoen medewerkers werken. Het zal niemand verbazen dat daar een serieus aantal werk gerelateerde vluchten uit voortvloeien. Zo vlogen de 2000 werknemers van consultancybedrijf Arcadis samen ongeveer 150 keer om de wereld in 2019. “Door niet te vliegen hebben we de afgelopen vier maanden een derde van onze jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden, zo’n 300 ton CO 2 ”, zegt Yoeri Schenau, programmamanager duurzaamheid bij Arcadis.

Vliegwijzer

In de ‘Vliegwijzer’ wordt een raamwerk geschetst hoe de hierboven genoemde reductie tot stand kan komen. Genoemd wordt bijvoorbeeld het zoveel mogelijk pakken van de trein voor afstanden tot 700 km, als er wel wordt gevlogen dat in economy class te doen en werknemers meer bewust te maken van hun reisgedrag en keuzes. Dit laatste kan door middel van een C02-voetafdruk per medewerker of het belonen van duurzaam reizen. Anders Reizen stelt zichzelf als doel de CO 2 -uitstoot van zakelijk reizen met 50% te hebben verminderd in 2030 ten opzichte van 2016.