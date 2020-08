De rectale bommenwerper is jarig

Precies vandaag, maar dan in 1958 vloog de Vigilante het eerst.

Bijzondere aan die Vigilante is dat hij zijn bommen en granaten door zijn reet naar buiten wierp. Tussen de straalpijpen van de twee motoren zit een anus, en daar poept hij een atoombom doorheen naar buiten. Eigenlijk is dat zoals het hoort: je hebt een hekel aan je vijand, dus je gooit ontploffende drollen op zijn kop.

Ze zijn er nauwelijks meer, Vigilantes. Twee of drie in een museum. Eéntje staat er op een paal voor het vliegveld van Sanford, Florida. Omdat-ie daar vroeger rondvloog, tijdens de Koude Oorlog. Ik maak elke keer een foto van deze lonely Joe, als ik weer eens te vroeg ben voor mijn terugvlucht. Heb er intussen wel tien.

Zoals zovele velden in Florida is Sanford een voormalig militair veld. Jumbolair Airpark, waar John Travolta woont, en Spruce Creek, waar John Travolta door jaloerse medebewoners weggejaagd werd, zijn ook voormalige militaire bases.

Ze zijn omgebouwd tot Airparks waar verveelde rijkaards rondvliegen in de warbirds die er ooit voor het echie vlogen.

Zwaarden worden ploegscharen, zo kun je er ook tegen aan kijken.

Goof Bakker

Additional facts

Proeflezer Bert zegt: “Scheit op/aan de vijand. Mooi. Of iedereen het kan waarderen, weet ik niet. Vertel liever wat meer over die Vigilante. Dat het een van de grootste bommenwerper was die vanaf een vliegdekschip opereerde. Dattie in dienst was van de US Navy.”

Proeflezer Steve (ex-F16) zegt: “Ik weet ik het niet zeker, maar deze constructie heeft mogelijk te maken met het afwerpen op hoge snelheid, waarbij een bomb bay door misschien gelimiteerd zou zijn. Misschien is zelfs supersonische package delivery mogelijk.”

Proeflezer Jaap zegt: “Mooi beeld: poepende bommenwerper. Doet me denken aan het boekje van de kleine mol die wil weten wie er op zijn hoofd heeft gepoept.”

Proeflezer Sip schrijft: Het National Naval Aviation Museum in Pensacola is naar mijn mening een van de beste, zo niet het beste Aviation museum in de US. Ik heb er vele uren doorgebracht. We sliepen in het Navy Lodge Hotel recht tegenover het museum.”

Proeflezer Jerry zegt: “Prachtig gelijnd vliegtuig vind ik dit nog altijd. Eigenlijk was hij te groot voor gebruik een vliegkampschip. Hierbij een link van een prachtig gerestaureerd toestel;

https://youtu.be/0XK8SPu1p04.” Mooi Jerry, je kunt die achterste bomb bay goed zien.

Proeflezer Nick wijst erop dat Vigilante ook Spaans of Portugees kan zijn. In het Portugees zou het dan uitgesproken worden als Vigilantsj.” Zoals mijn vriend Kevin ook altijd een Corvette een Corvetsj noemt. Prachtige en niet heel moeilijke taal, Portugees, mensen, aanrader.

Proeflezer Goof zegt: “Zo’n rectale bommenbuis…zouden ze daar bij het ontwerp van de JSF wel aan gedacht hebben? Lijkt me veel makkelijker te construeren dan die gekartelde bomdeuren, die open en dicht moeten kunnen en zo. Die maken ze trouwens bij Fokker, geloof ik, dat wel weer. Dus maar niet te krities over doen.”

Een vigilante is een groep burgers die het recht in eigen hand neemt om zich te verdedigen. Lees ik op Wiki. Vigilante blijkt Spaans te zijn, en de term is pas later in het Engels opgedoken.

Honderden militaire vliegvelden waren er in Florida in WO2 en de Koude Oorlog. Het klimaat was gunstig om er lekker te oefenen. En de militairen konden lekker aan het strand liggen, als ze vrij hadden. De Florida Panhandle was helemaal één groot arsenaal. De Blue Angels logeren er nog steeds, in de winter. En er is een enorm museum over Naval Aviation. En een museum met alleen maar bommen. Allebei in de buurt van Pensacola. Tip van Goof: ga er eens kijken, is heel indrukwekkend.