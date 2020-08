Israëlisch toestel vliegt in historische vlucht door luchtruim Saudi-Arabië

Voor het eerst in de geschiedenis wordt een vlucht uitgevoerd tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten waarbij een Israëlisch commercieel toestel door het luchtruim van Saudi-Arabië vliegt.

El Al

Bron: Flightradar24

Vlucht LY971, uitgevoerd door El Al, verbindt de Israëlische stad Tel Aviv met Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Hierbij zijn er twee primeurs: het is voor het eerst dat de golfstaat vanuit Israël wordt aangevlogen én bijzonder is dat de route door het luchtruim van Saudi-Arabië gaat. Dit was tot een paar dagen geleden niet aan de orde, maar is nu toch mogelijk geworden door een akkoord dat is gesloten tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Het met tussenkomst van de Verenigde Staten gesloten akkoord moet leiden tot een normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen de landen en de golfregio in het geheel.

‘Peace’

Het woord vrede in Engels, Hebreeuws en Arabisch (bron: El Al)

De Boeing 737-900ER, met aan boord delegaties uit Israël en de Verenigde Staten, is voor de gelegenheid voorzien van het woord ‘vrede’ in het Engels, Hebreeuws en Arabisch. De route over Saudi-Arabië zorgt voor een flink verkorte vluchtduur, namelijk drie uur in plaats van de 5 uur die het zou duren als er via de Rode Zee wordt gevlogen.