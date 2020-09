Nieuwe brandweerkazerne Rotterdam in gebruik genomen

Het brandweerkorps van Rotterdam The Hague Airport heeft dinsdag een nieuwe kazerne in gebruik genomen.

Opening

Naast de nieuwe kazerne is ook een vloot van drie ‘crashtenders’ in dienst genomen. Bij de opening waren 100 genodigden aanwezig. Even na half twee werd de kazerne officieel in gebruik genomen nadat het logoschild van de luchthavenbrandweer was onthuld. Daarna werd de nieuwe vloot gepresenteerd.

Warmtepompen

Er is een jaar aan de nieuwe kazerne gewerkt. Het pand wordt gekoeld en verwarmd met behulp van luchtwarmtepompen. Voor de stroomopwekking worden zonnepanelen gebruikt. “De nieuwe kazerne is niet alleen mooi van buiten en van binnen, maar ook erg functioneel ingericht. Met het in gebruik nemen van deze nieuwe kazerne en de nieuwe voertuigen is de luchthavenbrandweer klaar voor de toekomst,” zegt brandweercommandant Marijn van Eijsden.

© Koen Laureij / Rotterdam The Hague Airport

© Koen Laureij / Rotterdam The Hague Airport

Inzet

De brandweer op Rotterdam is 24 uur per dag en 7 dagen in de week inzetbaar. Binnen 30 seconden na een melding kan het korps onderweg zijn. De afgelopen weken heeft het personeel al met het nieuwe pand kunnen oefenen. De auto’s kunnen vanaf de nieuwe kazerne binnen drie minuten overal op het landingsterrein ter plaatse zijn.