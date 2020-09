Succesvolle eerste testvlucht Flying-V | Video

Een schaalmodel van het nieuwe vliegtuig Flying-V heeft een succesvolle eerste testvlucht gemaakt. KLM, de TU Delft en Airbus presenteerden de resultaten.

Testvlucht

Het is de eerste testvlucht sinds het project startte in februari 2019. De vlucht was succesvol en werd in juli uitgevoerd met een schaalmodel van de uiteindelijke Flying-V. Volgens het team van TU Delft ging de vlucht goed. In de video is te zien dat het model een steile klim maakt zonder dat het toestel in een stall belandt. Volgens de onderzoekers is er in de korte vlucht van 5 minuten veel data verzameld die ook gebruikt zal worden in de simulators.

Presentatie

De presentatie van de succesvolle resultaten werd ingeleid door met Pieter Elbers, CEO van KLM. “Voor KLM staat duurzaamheid al ongeveer 15 jaar bovenaan de agenda. Voor ons zijn er twee belangrijke pilaren: samenwerking en innovatie.” Om die reden doet de maatschappij volgens Elbers mee aan het project van de Flying-V. “Dit project is een grote stap vooruit waar het gaat om duurzaamheid.”

Toekomst

De volgende testvlucht met een schaalmodel wordt naar verwachting in 2021 uitgevoerd. Wanneer er een echte Flying-V zal kunnen vliegen is nog niet bekend. Het ontwikkelen van een regulier vliegtuig duurt normaal gesproken ten minste 7 jaar. Vanwege het feit dat er nog nooit een vergelijkbaar vliegtuig is gebouwd is er volgens de onderzoekers echter meer tijd nodig om te zorgen dat alles over het toestel bekend is. Wel wordt de Flying-V de “meest revolutionaire ontwikkeling sinds de straalmotor” genoemd.

Verbeteringen

Volgens het team is er een aantal punten waar naar gekeken moet worden. Doordat het zwaartepunt (centre of gravity) zich vrij ver achterin het toestel bevond was het vliegtuig wat instabiel. Hierdoor raakte de Flying-V regelmatig in een zogeheten Dutch roll, waarbij het vliegtuig tegelijkertijd rolt en yawt.

© Malcom Brown

© Malcom Brown

© Malcom Brown

Flying-V

De Flying-V is een ontwerp voor een zeer energie-efficiënt lange-afstandsvliegtuig. Het ontwerp van het vliegtuig integreert de passagierscabine, het vrachtruim en de brandstoftanks in de vleugels, waardoor een V-vorm ontstaat. Computerberekeningen hebben voorspeld dat het vliegtuig door de verbeterde aerodynamische vorm en het verminderde gewicht 20% minder brandstof zal verbruiken dan het meest geavanceerde vliegtuig van nu.

KLM

Sinds 2019 is KLM partner in het project. De samenwerking werd voor het eerst gepresenteerd tijdens het 100-jarig bestaan van KLM in oktober 2019. Bij het project zijn verschillende partners betrokken. Zo is Airbus nadrukkelijk betrokken bij de testvluchten. De volgende stap in de ontwikkeling van het project is het voorzien van de Flying-V van een duurzame aandrijving.