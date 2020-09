Welcome back op Schiphol | Advertorial

Voordat je thuis vertrekt

Voordat je naar Schiphol komt, is het handig dat je alvast weet waar je hoe laat wordt verwacht en wat je mag meebrengen of juist thuislaat. Dat begint met je eigen gezondheid: als je koorts hebt, of milde klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of een lichte hoest, blijf je thuis. We vinden jouw gezondheid en die van je medereizigers het allerbelangrijkst. Daarom is iedere reiziger verplicht om een gezondheidsverklaring thuis in te vullen en mee te brengen. Print twee formulieren uit: een voor je heenvlucht en een voor je terugvlucht.

Tip!

Bij veel luchtvaartmaatschappijen kun je online inchecken, dat scheelt een contactmoment. Dan hoef je in de vertrekhal op Schiphol alleen nog maar je bagage af te geven.