65 procent van Europese zomervluchten dit jaar geannuleerd

Als gevolg van de corona-pandemie is 65 procent, in vergelijking met 2019, van de Europese vluchten deze zomer geannuleerd, zo meldt Vlucht-Vertraagd.nl. Normaliter zouden in de maanden juni tot en met augustus ongeveer 315 miljoen passagiers in Europa worden vervoerd.

Terugbetalingen

Door vele annuleringen als gevolg van de reisrestricties wachten veel passagiers op hun terugbetaling. Deze zomer zijn er 1,8 miljoen minder vluchten waarbij miljoenen passagiers nog wachten op een terugbetaling. Uit de gegevens van Vlucht-Vertraagd.nl blijkt dat het gaat om ongeveer 85 procent van alle getroffen passagiers in Europa.

Lange wachttijden

Meerdere Europese landen bereiden momenteel juridische stappen voor om de luchtvaartmaatschappijen te laten voldoen aan de Europese wetgeving. “Juridisch gezien moeten luchtvaartmaatschappijen hun klanten binnen zeven dagen na annulering terugbetalen. Het feit dat dit proces langzaam vordert is onacceptabel en vormt een duidelijke schending van de wet”, aldus Tom van Bokhoven, CEO van Vlucht-Vertraagd.nl. Eerder deze zomer gaf de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al aan dat de Nederlandse maatschappijen de kosten van de geannuleerde vluchten sneller moeten terugbetalen.

Herstel

Deze zomer nam het aantal vluchten in Europa langzaam weer toe door het opheffen van reisrestricties tussen de landen. De bezetting lag echter nog zeer laag, met een afname van ruim 30 procent ten opzichte van 2019.